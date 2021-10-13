Патрушев заявил об угрозе конфликтов из-за киберподразделений террористов

«Террористами уже создаются собственные киберподразделения. При этом особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки, что может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений», — сказал Патрушев на совещании спецслужб в Москве. По его словам, террористы и преступники перешли к более широкому применению различных программных средств и интернет-технологий на фоне введенных в ряде государств ограничений из-за коронавируса.