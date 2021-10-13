Патрушев заявил об угрозе конфликтов из-за киберподразделений террористов
Террористические группировки создают собственные киберподразделения, что может привести к межгосударственным конфликтам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого передает «РИА Новости».
«Террористами уже создаются собственные киберподразделения. При этом особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки, что может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений», — сказал Патрушев на совещании спецслужб в Москве. По его словам, террористы и преступники перешли к более широкому применению различных программных средств и интернет-технологий на фоне введенных в ряде государств ограничений из-за коронавируса.
Помимо этого, Патрушев обратил внимание на интенсивное развитие странами НАТО «наступательного информационного потенциала», который, по его словам «включает разработку технологий искусственного интеллекта и реализацию концепции упреждающей киберобороны». Страны военного альянса также занимаются созданием профильных коалиционных формирований, которые предназначены для проведения наступательных киберопераций. «Такая деятельность требует от нас постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции», — рассказал Патрушев.
В мае начальник главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры Андрей Некрасов назвал киберпреступность угрозой нацбезопасности России. По его словам, в 2020 г. число киберпреступлений выросло на 73,4%, до 510,3 тыс. Пять лет назад преступления в сфере кибербезопасности составляли меньше 2% от всех совершенных в стране преступлений, в 2020 г. их доля выросла до 25%.