Нуланд назвала переговоры в администрации президента России продуктивными

12 октября Нуланд и замглавы МИД России Сергей Рябков обсудили вопрос работы загранпредставительств двух стран в ходе визита Нуланд в Москву. Позднее МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств. При этом Рябков после встречи с Нуланд заявил, что не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США. Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работой загранучреждений в двух странах.