Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Нуланд назвала переговоры в администрации президента России продуктивными

Ведомости

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала продуктивными переговоры в администрации президента России, сообщили «РИА Новости». Сегодня у нее были запланированы встречи с замглавы администрации Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.

«Очень продуктивно», — ответила Нуланд на вопрос, как прошли переговоры с российской стороной.

12 октября Нуланд и замглавы МИД России Сергей Рябков обсудили вопрос работы загранпредставительств двух стран в ходе визита Нуланд в Москву. Позднее МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств. При этом Рябков после встречи с Нуланд заявил, что не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США. Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работой загранучреждений в двух странах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского МИДа с Нуланд «своевременны и необходимы», сторонам нужно говорить друг с другом. Он отметил, что переговоры являются развитием саммита президентов России и США в Женеве в июне этого года. Сама Нуланд говорила, что основной темой ее переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения России и США.

Ранее по теме: В МИДе рассказали, что получили в обмен на визит Нуланд в Россию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных