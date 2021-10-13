Нуланд назвала переговоры в администрации президента России продуктивными
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала продуктивными переговоры в администрации президента России, сообщили «РИА Новости». Сегодня у нее были запланированы встречи с замглавы администрации Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.
«Очень продуктивно», — ответила Нуланд на вопрос, как прошли переговоры с российской стороной.
12 октября Нуланд и замглавы МИД России Сергей Рябков обсудили вопрос работы загранпредставительств двух стран в ходе визита Нуланд в Москву. Позднее МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств. При этом Рябков после встречи с Нуланд заявил, что не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США. Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работой загранучреждений в двух странах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского МИДа с Нуланд «своевременны и необходимы», сторонам нужно говорить друг с другом. Он отметил, что переговоры являются развитием саммита президентов России и США в Женеве в июне этого года. Сама Нуланд говорила, что основной темой ее переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения России и США.