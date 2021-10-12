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В МИДе рассказали, что получили в обмен на визит Нуланд в Россию

Ведомости

Исполняющий обязанности замдиректора департамента МИДа по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов получил американскую визу «в обмен» на въезд  замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

Замгоссекретаря прибыла в Россию 11 октября для обсуждения вопросов двусторонних отношений и стратегической стабильности. В мае 2019 г. Нуланд во время слушаний в конгрессе США выступила за ужесточение санкций против России. Вскоре ее внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Она планировала приехать в Москву для участия в конференции, но ей отказали в российской визе.

12 октября Нуланд посетила российский МИД, где встретилась с Рябковым. Замглавы МИД рассказал о своем разговоре с Нуланд, назвав его «предельно откровенным». «Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала — российского в США и американского в России — не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд», — сказал Рябков по итогам разговора, который длился почти два часа.

Кроме того, Рябков не исключил, что возможны дальнейшие обострения в отношениях России и США. «Не то что прорыва, а никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации», — отметил он, подчеркнув, что Москва также не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария.

О возможных условиях визита Нуланд в Россию ранее говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, для организации визита дипломата нескольких россиян исключили из санкционного списка США. В сентябре сообщалось, что Москва готова выдать российскую визу Нуланд, однако настаивает также на том, чтобы Вашингтон разрешил въезд российским дипломатам, которым ранее во въезде отказали. В частности, российская сторона требовала выдачи визы Воронцову, который не может въехать в США с осени 2019 г.

Ранее по теме: В МИДе заявили о «предельно откровенном» разговоре с Нуланд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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