В МИДе рассказали, что получили в обмен на визит Нуланд в Россию

Кроме того, Рябков не исключил, что возможны дальнейшие обострения в отношениях России и США. «Не то что прорыва, а никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации», — отметил он, подчеркнув, что Москва также не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария.