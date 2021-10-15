Минобороны заявило о попытке эсминца США нарушить границу России
Минобороны России заявило о попытке эсминца ВМС США Chafee нарушить государственную границу РФ в Японском море, сообщает ТАСС.
«Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы», — заявили в российском военном ведомстве.
Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота России предупредил американский эсминец о недопустимости подобных действий, а также о том, что он находится в районе, закрытом для судоходства из-за артиллерийских стрельб в рамках российско-китайских учений «Морское взаимодействие - 2021». Корабль ВМС США предупреждение российской стороны проигнорировал.
«После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», — говорится в сообщении.
В 17:50 мск Chafee изменил направление движения, когда до российского корабля «Адмирал Трибун оставалось менее 60 метров, подчеркнули в Минобороны РФ. Действия экипажа американского эсминца являются грубым нарушением международных правил, подчеркнули в ведомстве.