Посол России предостерег Великобританию от повторения ситуации с Defender
Посол России в Великобритании Андрей Келин предупредил о том, что британским военным кораблям будет сложнее пройти через территориальные воды России.
Он напомнил об июньском инциденте с британским эсминцем Defender, который вошел в территориальные воды России в Черном море возле Крыма. По его словам, в случае повторения подобной ситуации, власти Великобритании «окажутся в намного более трудном положении».
«Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они [власти королевства] окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», — сказал Келин в интервью ВВС. По его словам, сейчас российско-британские отношения «загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания».
23 июня британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, российский сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщило Минобороны.
При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, где была запечатлена стрельба. Власти Великобритании заявили, что их корабль действовал в соответствии с международными нормами, по которым имел право пройти через «территориальные воды Украины».