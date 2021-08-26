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Посол России предостерег Великобританию от повторения ситуации с Defender

Ведомости

Посол России в Великобритании Андрей Келин предупредил о том, что британским военным кораблям будет сложнее пройти через территориальные воды России. 

Он напомнил об июньском инциденте с британским эсминцем Defender, который вошел в территориальные воды России в Черном море возле Крыма. По его словам, в случае повторения подобной ситуации, власти Великобритании «окажутся в намного более трудном положении». 

«Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они [власти королевства] окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», — сказал Келин в интервью ВВС. По его словам, сейчас российско-британские отношения «загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания».

23 июня британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, российский сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщило Минобороны.

При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, где была запечатлена стрельба. Власти Великобритании заявили, что их корабль действовал в соответствии с международными нормами, по которым имел право пройти через «территориальные воды Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных