Посол России предостерег Великобританию от повторения ситуации с Defender

«Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они [власти королевства] окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», — сказал Келин в интервью ВВС. По его словам, сейчас российско-британские отношения «загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания».