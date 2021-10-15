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ЛНР отозвала гарантии безопасности украинским военным из-за пленения наблюдателя

Ведомости

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) отозвала гарантии безопасности, данные Киеву по выполнению работ у линии разграничения. Об этом 15 октября сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

«Было поставлено условие украинской стороне: пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности», — заявил Филипоненко.

Власти республики также ограничат маршруты передвижения патрулей представителей ОБСЕ в рамках Специальной мониторинговой миссии. «Освобождение нашего наблюдателя является главной и самой приоритетной задачей, и пока она не будет выполнена… мы не можем обсуждать и не будем обсуждать с Украиной никакие вопросы. Как только Украина освободит нашего наблюдателя, мы готовы садиться за стол переговоров для обсуждения аккредитационного механизма и возобновления работ на линии соприкосновения», — добавил Филипоненко.

13 октября в ЛНР заявили, что украинская армия захватила Андрея Косяка — сотрудника СЦКК с российским гражданством — во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе. В Киеве утверждают, что Косяк был задержан, потому что он якобы вел разведку позиций украинских военных под предлогом разминирования. Украинские правоохранители также подозревают мужчину в совершении умышленного убийства в 2010 г., будучи гражданином Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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