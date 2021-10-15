ЛНР отозвала гарантии безопасности украинским военным из-за пленения наблюдателя

Власти республики также ограничат маршруты передвижения патрулей представителей ОБСЕ в рамках Специальной мониторинговой миссии. «Освобождение нашего наблюдателя является главной и самой приоритетной задачей, и пока она не будет выполнена… мы не можем обсуждать и не будем обсуждать с Украиной никакие вопросы. Как только Украина освободит нашего наблюдателя, мы готовы садиться за стол переговоров для обсуждения аккредитационного механизма и возобновления работ на линии соприкосновения», — добавил Филипоненко.