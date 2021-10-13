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Козак сообщил о подтверждении позиции США по особому статусу Донбасса

Ведомости

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе переговоров в Москве подтвердила позицию Вашингтона по особому статусу Донбасса, Россия и США договорились о продолжении консультаций с учетом совпадения подходов по этой теме, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, слова которого передает ТАСС.

«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или другими словами особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», — сказал он.

Диалог с американской стороной относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины Козак оценил как «обстоятельный и конструктивный».

«Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются минские соглашения», — отметил замруководителя администрации президента.

В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

Минский комплекс мер предполагает прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине. Ее результатом должна стать децентрализация власти с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Ранее по теме: Нуланд назвала переговоры в администрации президента России продуктивными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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