Козак сообщил о подтверждении позиции США по особому статусу Донбасса
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе переговоров в Москве подтвердила позицию Вашингтона по особому статусу Донбасса, Россия и США договорились о продолжении консультаций с учетом совпадения подходов по этой теме, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, слова которого передает ТАСС.
«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или другими словами особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», — сказал он.
Диалог с американской стороной относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины Козак оценил как «обстоятельный и конструктивный».
«Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются минские соглашения», — отметил замруководителя администрации президента.
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
Минский комплекс мер предполагает прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине. Ее результатом должна стать децентрализация власти с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.