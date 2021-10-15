Минобороны вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море
Минобороны России вызвало американского военного атташе, сообщает «РИА Новости». Ранее российское военное ведомство заявило о попытке эсминца США нарушить границу России.
«Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», — сказали в Минобороны.
Ранее ведомство сообщило, что 15 октября около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы.
Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота России предупредил американский эсминец о недопустимости подобных действий. Корабль ВМС США предупреждение российской стороны проигнорировал. В 17:50 по местному времени Chafee изменил направление движения, когда до российского корабля «Адмирал Трибун» оставалось менее 60 метров, подчеркнули в Минобороны РФ.