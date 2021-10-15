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Минобороны вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море

Ведомости

Минобороны России вызвало американского военного атташе, сообщает «РИА Новости». Ранее российское военное ведомство заявило о попытке эсминца США нарушить границу России.

«Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», — сказали в Минобороны.

Ранее ведомство сообщило, что 15 октября около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы.

Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота России предупредил американский эсминец о недопустимости подобных действий. Корабль ВМС США предупреждение российской стороны проигнорировал. В 17:50 по местному времени Chafee изменил направление движения, когда до российского корабля «Адмирал Трибун» оставалось менее 60 метров, подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее по теме: Минобороны заявило о попытке эсминца США нарушить границу России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных