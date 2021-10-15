Минобороны вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море

Ранее ведомство сообщило, что 15 октября около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы.