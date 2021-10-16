Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

В Польше предложили ЕС ввести новые санкции против России

Ведомости

Исследовательская организация «Польский институт международных отношений» (PISM) предложила Евросоюзу ввести новые санкции против России, говорится в аналитическом бюллетене PISM. 

«Агрессивные действия России против государств Европейского союза и их соседей означают, что ЕС должен разработать варианты действий в случае дальнейших враждебных действий со стороны российских властей. Они могут включать различные варианты финансовых санкций, в том числе в энергетическом секторе, и ограничения, направленные против олигархов, связанных с Кремлем», — говорится в документе.

В PISM полагают, что кроме санкционной политики Евросоюзу следует уделить внимание поддержке российского гражданского общества при помощи дипломатических каналов и социальных сетей, считает эксперт.

Российские власти неоднократно заявляли, что считают западные санкции попыткой сдерживать Москву и ограничить конкуренцию на международных рынках. В марте 2020 г. президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявлял, что Россия сумела компенсировать все потери от санкций. «Да плевать на них, на эти санкции», — сказал он в интервью. По его словам, по разным оценкам страна потеряла где-то $50 млрд, но «и заработали столько же», говорил президент.

Ранее по теме: ЕС расширил список персональных санкций по Крыму

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных