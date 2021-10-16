В Польше предложили ЕС ввести новые санкции против России

Российские власти неоднократно заявляли, что считают западные санкции попыткой сдерживать Москву и ограничить конкуренцию на международных рынках. В марте 2020 г. президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявлял, что Россия сумела компенсировать все потери от санкций. «Да плевать на них, на эти санкции», — сказал он в интервью. По его словам, по разным оценкам страна потеряла где-то $50 млрд, но «и заработали столько же», говорил президент.