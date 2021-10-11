ЕС расширил список персональных санкций по Крыму

В сентябре ЕС в очередной раз продлил на полгода персональные санкции по Украине. Помимо персональных санкций, Брюссель в июле 2014 г. также ввел экономические секторальные санкции против РФ, которые ограничивают доступ некоторых российских банков и компании к первичным и вторичным рынкам капитала на территории ЕС, а также запрещают финансовую помощь российским финансовым учреждениям. В июле текущего года они также были продлены на очередные шесть месяцев.