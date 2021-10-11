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ЕС расширил список персональных санкций по Крыму

Ведомости

Евросоюз включил в свой санкционный список, связанный с присоединением Крыма к России, еще восемь человек. Соответствующее постановление было опубликовано в понедельник на сайте Совета ЕС.

В перечень были внесены в основном представители судебных органов в Крыму и Севастополе. По мнению Брюсселя, они ответственны за «соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе». В их числе — судья Киевского райсуда Симферополя Михаил Белоусов и его председатель Андрей Долгополов, зампредседателя Центрального райсуда Симферополя Виктор Можелянский и судья Верховного суда Крыма Галина Редько.

Также в обновленный «черный список» попали начальник Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, следователь по особым делам Магомед Магомедов, прокурор в Ростове-на-Дону Евгений Колпиков и глава ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк.

Таким образом, в санкционном списке Евросоюза, сформированном в марте 2014 г., теперь значатся 185 физических лиц и 48 организаций, угрожающие «территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Санкции предусматривают заморозку активов в ЕС и ограничения на въезд в страны-члены сообщества.

В сентябре ЕС в очередной раз продлил на полгода персональные санкции по Украине. Помимо персональных санкций, Брюссель в июле 2014 г. также ввел экономические секторальные санкции против РФ, которые ограничивают доступ некоторых российских банков и компании к первичным и вторичным рынкам капитала на территории ЕС, а также запрещают финансовую помощь российским финансовым учреждениям. В июле текущего года они также были продлены на очередные шесть месяцев.

Крымский полуостров вошел в состав России 18 марта 2014 г. Присоединению предшествовало проведение референдума о статусе региона, по результатам которого более 96% жителей проголосовало за переход под российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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