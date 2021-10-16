Контр-адмирал назвал провокацией попытку эсминца США нарушить границу России

«Это только провокация — и никак по-другому. Провокационное противостояние. Военно-морской флот России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, и то, что эти провокации периодически по всем морям наблюдаются, — это характеристика особенностей сегодняшней дипломатии. Поскольку флот в мирное время является демонстрацией силы флага в ответственных зонах государства», — сказал Хмыров.