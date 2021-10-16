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Контр-адмирал назвал провокацией попытку эсминца США нарушить границу России

Ведомости

Контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров  назвал провокацией попытку американского эсминца Chafee нарушить морскую границу России. Ранее в Минобороны сообщили о пресечении этой попытки противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», Хмыров в беседе с «Газетой.ру» назвал такие инциденты тенденцией.

Эсминец Chafee ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам России и предпринял попытку пересечения государственной границы 15 октября, сообщало Минобороны. Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота России предупредил американский эсминец о недопустимости подобных действий, но корабль ВМС США это предупреждение проигнорировал. 

«Это только провокация — и никак по-другому. Провокационное противостояние. Военно-морской флот России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, и то, что эти провокации периодически по всем морям наблюдаются, — это характеристика особенностей сегодняшней дипломатии. Поскольку флот в мирное время является демонстрацией силы флага в ответственных зонах государства», — сказал Хмыров.

Действия американского эсминца он охарактеризовал как опасное маневрирование: Chafee изменил направление движения, когда до российского корабля «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 м.

После инцидента Минобороны России вызвало американского военного атташе. «Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», — сказали в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных