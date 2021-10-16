Контр-адмирал назвал провокацией попытку эсминца США нарушить границу России
Контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров назвал провокацией попытку американского эсминца Chafee нарушить морскую границу России. Ранее в Минобороны сообщили о пресечении этой попытки противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», Хмыров в беседе с «Газетой.ру» назвал такие инциденты тенденцией.
Эсминец Chafee ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам России и предпринял попытку пересечения государственной границы 15 октября, сообщало Минобороны. Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота России предупредил американский эсминец о недопустимости подобных действий, но корабль ВМС США это предупреждение проигнорировал.
«Это только провокация — и никак по-другому. Провокационное противостояние. Военно-морской флот России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, и то, что эти провокации периодически по всем морям наблюдаются, — это характеристика особенностей сегодняшней дипломатии. Поскольку флот в мирное время является демонстрацией силы флага в ответственных зонах государства», — сказал Хмыров.
Действия американского эсминца он охарактеризовал как опасное маневрирование: Chafee изменил направление движения, когда до российского корабля «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 м.
После инцидента Минобороны России вызвало американского военного атташе. «Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», — сказали в Минобороны.