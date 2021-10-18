Россия приостановит работу своего представительства при НАТО

Россия приостановит работу своего представительства при НАТОТак Москва ответила на решение военного альянса отозвать аккредитацию восьми российских дипломатов
Россия приостановит работу своего представительства при военном альянсе НАТО с 1 ноября в ответ на решение альянса отозвать аккредитацию восьми российский дипломатов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.
«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней», — сказал он на пресс-конференции.
Помимо этого, Россия прекращает работу информационного бюро НАТО и деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, добавил глава ведомства. «Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен», — сказал Лавров.
6 октября в НАТО приняли решение уменьшить российскую миссию вдвое — до десяти человек. Восьмерых сотрудников представительства России лишили аккредитации на основании того, что они якобы были «незаявленными сотрудниками российской разведки», еще две позиции были упразднены. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что решение выслать представителей российской миссии связано не с конкретными действиями России, а с усилением «вредоносной деятельности» с ее стороны в целом.
В марте 2018 г. военный альянс НАТО сократил численность российского представительства на треть — с 30 до 20 человек. Такие действия военный альянс предпринял «в ответ на первое применение химического оружия на территории НАТО» — якобы отравление российской стороной экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
По словам эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Александра Ермакова, до высылки российских дипломатов Столтенберг встречался в Нью-Йорке с Лавровым, велись разговоры, что НАТО заинтересовано в проведении заседания Совета Россия — НАТО, работа которого была затруднена в 2014 г. после событий в Крыму, указывает эксперт. По его словам, именно поэтому не было мгновенной реакции России на высылку российских дипломатов при НАТО, поскольку эта акция оказалась неожиданной на фоне разговоров о возобновлении контактов, полагает Ермаков.
После 2014 г. состоялось несколько заседаний Совета Россия — НАТО, который был создан в 2002 г. в развитие Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 г. Три заседания Совета Россия – НАТО прошли в 2016 г., три – в 2017 г., два – в 2018 г. и два в 2019 г. Однако на практике эти заседания свелись к обвинениям российской стороны в отношении ее политики на Украине и не принесли какой-либо пользы в вопросах деэскалации и предотвращения военных инцидентов, говорит Ермаков.
Эти вопросы Россия предпочитала решать на двусторонней основе при контактах начальника Генштаба Вооруженных сил России с председателем комитета начальника штабов США либо с главнокомандующим Вооруженных сил США в Европе, напоминает Ермаков. Поэтому практического вреда от прекращения отношений России и НАТО не будет.
С момента подписания акта Россия — НАТО в 1997 г. контакты с помощью представительств НАТО в России и России в НАТО не прерывались, хотя и ненадолго замораживались во время бомбардировок Югославии в 1999 г., говорит дипломатический источник «Ведомостей». Эти представительства нужны были для подготовки саммитов Россия — НАТО и развития контактов в различных сферах, говорит он.