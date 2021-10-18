Россия приостановит работу своего представительства при НАТО

После 2014 г. состоялось несколько заседаний Совета Россия — НАТО, который был создан в 2002 г. в развитие Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 г. Три заседания Совета Россия – НАТО прошли в 2016 г., три – в 2017 г., два – в 2018 г. и два в 2019 г. Однако на практике эти заседания свелись к обвинениям российской стороны в отношении ее политики на Украине и не принесли какой-либо пользы в вопросах деэскалации и предотвращения военных инцидентов, говорит Ермаков.