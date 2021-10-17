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Пентагон призовет Украину и Грузию к изменениям ради вступления в НАТО

Ведомости

Глава Пентагона Ллойд Остин в ближайшие дни посетит Грузию, Украину и Румынию и примет участие в заседании министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу минобороны США. 

Остин собирается заявить, что двери НАТО открыты, и призовет страны осуществить необходимые изменения, чтобы они могли претендовать на членство в альянсе, рассказали в Пентагоне.

«Мы подтверждаем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовом крае российской агрессии», — цитирует пресс-служба ведомства главу минобороны США.

Остин намерен встретиться президентами Украины и Румынии Владимиром Зеленским и Клаусом Йоханнисом и с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщал Пентагон. 

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В сентябре украинская сторона во время визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США о вступлении страны в военный альянс НАТО, сообщал ТАСС со ссылкой на Зеленского. Стремление Украины в НАТО опасно, так как это приближает силы альянса к границам России, говорил в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В начале октября генеральный секретарь военного альянса НАТО Йенс Столтенберг в ходе беседы с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости наращивания усилий по поддержке Украины и Грузии. 

В апреле этого года Зеленский в ходе телефонной беседы со Столтенбергом назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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