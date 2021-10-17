Пентагон призовет Украину и Грузию к изменениям ради вступления в НАТО
Остин собирается заявить, что двери НАТО открыты, и призовет страны осуществить необходимые изменения, чтобы они могли претендовать на членство в альянсе, рассказали в Пентагоне.
«Мы подтверждаем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовом крае российской агрессии», — цитирует пресс-служба ведомства главу минобороны США.
Остин намерен встретиться президентами Украины и Румынии Владимиром Зеленским и Клаусом Йоханнисом и с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщал Пентагон.
В сентябре украинская сторона во время визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США о вступлении страны в военный альянс НАТО, сообщал ТАСС со ссылкой на Зеленского. Стремление Украины в НАТО опасно, так как это приближает силы альянса к границам России, говорил в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В начале октября генеральный секретарь военного альянса НАТО Йенс Столтенберг в ходе беседы с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости наращивания усилий по поддержке Украины и Грузии.
В апреле этого года Зеленский в ходе телефонной беседы со Столтенбергом назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе.