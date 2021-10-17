Пентагон призовет Украину и Грузию к изменениям ради вступления в НАТО

В сентябре украинская сторона во время визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США о вступлении страны в военный альянс НАТО, сообщал ТАСС со ссылкой на Зеленского. Стремление Украины в НАТО опасно, так как это приближает силы альянса к границам России, говорил в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.