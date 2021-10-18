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Глава МИД ФРГ оценил решение России о закрытии информбюро НАТО

Ведомости

Решение России закрыть информационное бюро НАТО в Москве приведет к осложнению и без того сложных отношений, заявил министр иностранных дел Германии Хайло Маас, слова которого передает «РИА Новости».

«Это делает все сложнее, а ситуация и так сложная», — сказал Маас журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Решение Москвы приведет к продлению «ледникового периода» в отношениях России и НАТО, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Мы готовы к диалогу, но мы должны больше принимать во внимание то, Россия, по всей видимости, не готова. Это решение более чем прискорбно», — добавил он.

18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приостановке работы представительства РФ при военном альянсе НАТО. Это, по словам главы МИД, должно произойти 1 ноября. Помимо этого, Россия прекращает работу информационного бюро НАТО и деятельность военной миссии связи НАТО в Москве.

6 октября в НАТО приняли решение уменьшить российскую миссию вдвое — до десяти человек. Восьмерых сотрудников представительства России лишили аккредитации на основании того, что они якобы были «незаявленными сотрудниками российской разведки», еще две позиции были упразднены. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что решение выслать представителей российской миссии связано не с конкретными действиями России, а с усилением «вредоносной деятельности» с ее стороны в целом.

Ранее по теме: Россия приостановит работу своего представительства при НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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