В МИДе назвали причину трудностей в диалоге с НАТО
Взаимодействие России и НАТО будет затруднено до тех пор, пока альянс не откажется от курса на сдерживание Москвы, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов, слова которого передает «РИА Новости».
«Идет наращивание военных потенциалов и активизация военных действий стран НАТО у российских границ. Очевидно, что пока альянс не откажется от курса на сдерживание России, взаимодействие и диалог с ним затруднены», — сказал Белоусов на заседании комитета.
18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приостановке работы своего представительства при военном альянсе НАТО. Это, по словам главы МИДа, должно произойти 1 ноября. Помимо этого, Россия прекращает работу информационного бюро НАТО и деятельность военной миссии связи НАТО в Москве.
6 октября в НАТО приняли решение уменьшить российскую миссию вдвое — до десяти человек. Восьмерых сотрудников представительства России лишили аккредитации на основании того, что они якобы были «незаявленными сотрудниками российской разведки», еще две позиции были упразднены. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что решение выслать представителей российской миссии связано не с конкретными действиями России, а с усилением «вредоносной деятельности» с ее стороны в целом.