В МИДе назвали причину трудностей в диалоге с НАТО

6 октября в НАТО приняли решение уменьшить российскую миссию вдвое — до десяти человек. Восьмерых сотрудников представительства России лишили аккредитации на основании того, что они якобы были «незаявленными сотрудниками российской разведки», еще две позиции были упразднены. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что решение выслать представителей российской миссии связано не с конкретными действиями России, а с усилением «вредоносной деятельности» с ее стороны в целом.