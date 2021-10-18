МВД Белоруссии предложило лишать гражданства за работу на страны Запада

«Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства», — сказал он в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».