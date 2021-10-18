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МВД Белоруссии предложило лишать гражданства за работу на страны Запада

Ведомости

Начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии Вячеслав Орловский заявил, что нужно лишать гражданства белорусов, уехавших из республики и работающих в интересах западных государств. 

«Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства», — сказал он в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня». 

Орловский напомнил, что летом этого года в силу вступили поправки в белорусский закон о гражданстве. Они предусматривают возможность забрать гражданство у лиц, признанных виновными в экстремизме, терроризме и причинении вреда интересам республики. Однако пока норма касается людей, которые приобрели гражданство, а не получили его по праву рождения.

«Но я считаю, что нужно посмотреть дальше. Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами», — резюмировал Орловский. 

Также поправки, о которых идет речь, предусматривали создание в Белоруссии института восстановления в гражданстве. Кроме того, власти расширили категории иностранцев, которые могут получить гражданство республики в упрощенном порядке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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