В Японии сообщили о запуске ракет со стороны КНДР

Северная Корея, которая находится под международными санкциями в связи с ее ракетно-ядерной программой, регулярно проводит ракетные испытания, которые вызывают беспокойство соседей республики. Так, 28 сентября власти КНДР объявили об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». В тот же день южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты малой дальности, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. За несколько дней до этого Пхеньян провел испытания крылатой ракеты нового типа.