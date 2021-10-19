В Японии сообщили о запуске ракет со стороны КНДР
Северная Корея запустила в сторону Японии два снаряда, которые предположительно являются баллистическими ракетами, рассказал 19 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Тот факт, что Северная Корея начиная с прошлого месяца осуществляет серию ракетных пусков, является очень прискорбным», — заявил политик (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что информация о материальном ущербе или пострадавших после пусков не поступала.
Ранее в СМИ Южной Кореи и Японии передали сообщения военных о пуске неопознанных снарядов с территории КНДР в сторону Японского моря. По данным южнокорейского Объединенного командования вооруженными силами, одна ракета была запущена в 10:17 по местному времени (4:17 мск) из окрестностей города Синпхо на восточном побережье КНДР. Японская береговая охрана заявила, что снаряд упал в море примерно через 21 минуту, однако не уточнила локацию.
Газета «Чунан Ильбо» сообщила со ссылкой на источник в вооруженных силах Южной Кореи, что второй снаряд был предположительно запущен с подводной лодки. Совет национальной безопасности страны проведет во вторник экстренное заседание в связи с новым ракетным пуском КНДР.
Северная Корея, которая находится под международными санкциями в связи с ее ракетно-ядерной программой, регулярно проводит ракетные испытания, которые вызывают беспокойство соседей республики. Так, 28 сентября власти КНДР объявили об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». В тот же день южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты малой дальности, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. За несколько дней до этого Пхеньян провел испытания крылатой ракеты нового типа.