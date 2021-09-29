КНДР заявила о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты
Северная Корея впервые испытала новую гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», которую разработала Академия военных наук страны, сообщает ЦТАК, сообщило центральное информационное агентство Чосун. Ракету запустили утром 28 сентября на одном из полигонов в провинции Чагандо на севере страны.
В ходе испытаний военные протестировали технические показатели ракеты, подтвердили ее маневренность, стабильную работу двигателя и топливной системы, пишет агентство. Какое расстояние пролетела ракета, не уточняется.
На запуске присутствовал член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон. Разработка гиперзвуковой ракеты «имеет большое стратегическое значение для науки и техники страны и укрепления ее мощи», отмечает ЦТАК. Это один из пяти приоритетов пятилетнего военного плана, принятого по итогам 8-го съезда Трудовой партии Кореи в январе 2021 г.
28 сентября Сеул заявил о запуске минимум одной ракеты со стороны КНДР. Какие именно снаряды были выпущены, а также место проведение запусков, военные не уточнили. В последний раз Северная Корея объявляла о запуске ракет 13 и 15 сентября. В первом случае северокорейские государственные СМИ говорили об испытании новейшей крылатой ракеты. Во втором случае военные планировали проверить боеготовность нового железнодорожно-мобильного ракетного полка. Снаряды тогда были выпущены в сторону Японского моря, говорилось в сообщении ЦТАК.