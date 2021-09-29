КНДР заявила о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты

28 сентября Сеул заявил о запуске минимум одной ракеты со стороны КНДР. Какие именно снаряды были выпущены, а также место проведение запусков, военные не уточнили. В последний раз Северная Корея объявляла о запуске ракет 13 и 15 сентября. В первом случае северокорейские государственные СМИ говорили об испытании новейшей крылатой ракеты. Во втором случае военные планировали проверить боеготовность нового железнодорожно-мобильного ракетного полка. Снаряды тогда были выпущены в сторону Японского моря, говорилось в сообщении ЦТАК.