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Эрдоган раскритиковал действующую структуру Совета безопасности ООН

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действующую структуру Совета безопасности ООН, заявив о необходимости реформы органа.

Выступая в парламенте Анголы в ходе визита в эту страну, Эрдоган сказал, что «мир больше пяти», имея в виду пять постоянных членов Совбеза — Россию, США, Китай, Великобританию и Францию. Выдержки из его речи приводит пресс-служба президента.

«Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран — победителей во Второй мировой войне», — подчеркнул политик. Он добавил, что «немыслимо» допускать, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней, в то время как с дипломатией, торговлей и международными отношениями происходят радикальные преобразования.

Идеи о необходимости реорганизации Совета безопасности выдвигались в различных странах, включая самих его членов, еще с прошлого века. Критики говорили о том, что структура органа нерепрезентативна и устарела. В последние годы такие предложения звучат регулярно. Так, в сентябре Франция поддержала идею о реформе Совбеза, заявив, что «давно поддерживает» идею увеличения состава его участников  — как постоянных, так и непостоянных. Париж выступает за идею включения Германии, Бразилии, Индии и Японии в число постоянных членов постоянного членства, а также за расширение присутствия африканских стран, в том числе среди постоянных членов.

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В сентябре 2021 г., выступая на Генеральной ассамблее ООН, занимавший в то время пост премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга призвал начать конкретные переговоры по реформе Совбеза с тем, чтобы этот орган отражал реалии XXI века, включая необходимость более прозрачного контроля над вооружениями и разоружением. На той же сессии министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда предложил либо регулировать право вето пяти постоянных членов, либо увеличить число непостоянных членов, с «длинными» мандатами и возможностью немедленного переизбрания.

Россия неоднократно выступала в поддержку расширения органа при сохранении его компактности. В Москве считают, что увеличение числа постоянных членов должно происходить за счет не западных стран, а развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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