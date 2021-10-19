Эрдоган раскритиковал действующую структуру Совета безопасности ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действующую структуру Совета безопасности ООН, заявив о необходимости реформы органа.
Выступая в парламенте Анголы в ходе визита в эту страну, Эрдоган сказал, что «мир больше пяти», имея в виду пять постоянных членов Совбеза — Россию, США, Китай, Великобританию и Францию. Выдержки из его речи приводит пресс-служба президента.
«Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран — победителей во Второй мировой войне», — подчеркнул политик. Он добавил, что «немыслимо» допускать, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней, в то время как с дипломатией, торговлей и международными отношениями происходят радикальные преобразования.
Идеи о необходимости реорганизации Совета безопасности выдвигались в различных странах, включая самих его членов, еще с прошлого века. Критики говорили о том, что структура органа нерепрезентативна и устарела. В последние годы такие предложения звучат регулярно. Так, в сентябре Франция поддержала идею о реформе Совбеза, заявив, что «давно поддерживает» идею увеличения состава его участников — как постоянных, так и непостоянных. Париж выступает за идею включения Германии, Бразилии, Индии и Японии в число постоянных членов постоянного членства, а также за расширение присутствия африканских стран, в том числе среди постоянных членов.
В сентябре 2021 г., выступая на Генеральной ассамблее ООН, занимавший в то время пост премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга призвал начать конкретные переговоры по реформе Совбеза с тем, чтобы этот орган отражал реалии XXI века, включая необходимость более прозрачного контроля над вооружениями и разоружением. На той же сессии министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда предложил либо регулировать право вето пяти постоянных членов, либо увеличить число непостоянных членов, с «длинными» мандатами и возможностью немедленного переизбрания.
Россия неоднократно выступала в поддержку расширения органа при сохранении его компактности. В Москве считают, что увеличение числа постоянных членов должно происходить за счет не западных стран, а развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки.