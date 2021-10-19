В НАТО рассказали о дальнейшей политике после закрытия Россией двух миссий альянса
Российский курс НАТО останется неизменным, несмотря на решение Москвы приостановить работу своего постпредства и двух структур альянса, которые работали в России. Об этом рассказал на брифинге 18 октября представитель государственного департамента США Нед Прайс.
«Подход НАТО к России остается неизменным: альянс укрепил свои способности сдерживания и защиты в ответ на агрессивные действия России, но в то же время оставил дверь открытой для конструктивного диалога», — заявил он.
18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября РФ приостановит работу своего постоянного представительства при военном альянсе. Помимо этого, Россия также прекращает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и работу информбюро НАТО, которое было учреждено при бельгийском посольстве.
Эти меры приняты в ответ на недавнее решение НАТО отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства России при организации. 6 октября альянс объявил о сокращении российского постпредства с двадцати человек до десяти. У восьмерых сотрудников российской миссии отозвали аккредитацию, еще две должности были упразднены. Решение было принято в ответ на якобы «враждебную активность» России: в организации посчитали, что высылаемые дипломаты были незаявленными сотрудниками российской разведки.