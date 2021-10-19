Зеленский заявил о бессмысленности вопроса о вступлении Украины в ЕС

В апреле этого года Зеленский в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. В сентябре украинская сторона во время визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США о вступлении страны в военный альянс НАТО, сообщал ТАСС. Зеленский заявил, что страна готова к НАТО, а «без Украины ЕС будет понемногу ослабляться».