Зеленский заявил о бессмысленности вопроса о вступлении Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бессмысленно спрашивать председателя ЕС Шарля Мишеля и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о вступлении Украины в Евросоюз, потому что решение зависит не только от Брюсселя. Такое заявление президент сделал в интервью телеканалу ICTV.
«Нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни Шарлю Мишелю», — рассказал Зеленский. Он объяснил, что если бы вступление Украины в ЕС зависело только от руководства Евросоюза, Украина была бы в ЕС «уже вчера».
Для вступления нужно согласие всех 27 участников ЕС. Киев готовит декларации с европейскими странами, чтобы понимать, кто точно готов проголосовать за вступление Украины в союз. Пока что такие документы подписали четыре страны из 27, отметил президент.
В апреле этого года Зеленский в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. В сентябре украинская сторона во время визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США о вступлении страны в военный альянс НАТО, сообщал ТАСС. Зеленский заявил, что страна готова к НАТО, а «без Украины ЕС будет понемногу ослабляться».
17 октября стало известно, что в ходе визита главы Пентагона на Украину и в Грузию он планирует заявить об «открытых дверях в НАТО» для стран. В Кремле на следующий день назвали «наихудшим сценарием» вступление Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это может «вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.