Песков заявил, что Россия не пострадает от прекращения диалога с НАТО
Российская сторона не пострадает от прекращения диалога с НАТО, потому что общения фактически не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«От этого не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было, в случае необходимости, как уже разъяснял министр иностранных дел, наш посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы, не будем забывать, что раньше так и было, эти функции по поддержанию диалога они лежали на нашем после в Брюсселе. Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и делать этого не собираемся», — пояснил Песков.
По его словам, в этой ситуации положение де-факто было оформлено де-юре. Отношений и диалога между Россией и НАТО не было, альянс декларировал свое намерение сдерживать Россию и подкреплял слова действиями. Выдворение российских дипломатов из Брюсселя стало последней каплей, которая сделала «необходимыми и непредотвратимыми» действия России.
18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября страна приостановит работу своего постоянного представительства при военном альянсе. Помимо этого, Россия также прекращает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и работу информбюро НАТО, которое было учреждено при бельгийском посольстве.
Эти меры приняты в ответ на недавнее решение НАТО отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства России при организации. 6 октября альянс объявил о сокращении российского постпредства с двадцати человек до десяти. У восьмерых сотрудников российской миссии отозвали аккредитацию, еще две должности были упразднены. Решение было принято в ответ на якобы «враждебную активность» России: в организации посчитали, что высылаемые дипломаты были незаявленными сотрудниками российской разведки.
Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что российский курс НАТО останется неизменным, несмотря на решения Москвы приостановить работу своего постпредства в Брюсселе и двух структур альянса в Москве.