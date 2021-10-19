Песков заявил, что Россия не пострадает от прекращения диалога с НАТО

«От этого не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было, в случае необходимости, как уже разъяснял министр иностранных дел, наш посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы, не будем забывать, что раньше так и было, эти функции по поддержанию диалога они лежали на нашем после в Брюсселе. Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и делать этого не собираемся», — пояснил Песков.