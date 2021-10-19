Глава Пентагона обвинил Россию в начале войны в Донбассе
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия является виновником конфликта в Донбассе. Такое заявление Остин сделал на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве, который транслировался в твиттер-аккаунте PresserWatch.
«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявил Остин. Он добавил, что США продолжат помогать Украине в конфликте с Россией. «Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность», — подчеркнул министр.
Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не против участия США в переговорах по Донбассу, если американская сторона поддержит минские договоренности. Он отметил, что США имеют доминирующее влияние на президента Украины Владимира Зеленского, поэтому нужно продолжать диалог с американцами. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и замгоссекретаря Виктория Нуланд во время встречи договорились продолжать контакт. Лавров добавил, что Россия предлагала подключить США к переговорам в «нормандском формате», однако Франция и Германия были категорически против.
17 октября стало известно, что в ходе визита главы Пентагона на Украину и в Грузию он планирует заявить об «открытых дверях в НАТО» для стран. В Кремле на следующий день назвали вступление Украины в НАТО «наихудшим сценарием». Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это может «вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.