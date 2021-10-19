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Глава Пентагона обвинил Россию в начале войны в Донбассе

Ведомости

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия является виновником конфликта в Донбассе. Такое заявление Остин сделал на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве, который транслировался в твиттер-аккаунте PresserWatch.

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявил Остин. Он добавил, что США продолжат помогать Украине в конфликте с Россией. «Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность», — подчеркнул министр.

Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не против участия США в переговорах по Донбассу, если американская сторона поддержит минские договоренности. Он отметил, что США имеют доминирующее влияние на президента Украины Владимира Зеленского, поэтому нужно продолжать диалог с американцами. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и замгоссекретаря Виктория Нуланд во время встречи договорились продолжать контакт. Лавров добавил, что Россия предлагала подключить США к переговорам в «нормандском формате», однако Франция и Германия были категорически против.

17 октября стало известно, что в ходе визита главы Пентагона на Украину и в Грузию он планирует заявить об «открытых дверях в НАТО» для стран. В Кремле на следующий день назвали вступление Украины в НАТО «наихудшим сценарием». Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это может «вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

Ранее по теме: Зеленский заявил о бессмысленности вопроса о вступлении Украины в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных