Глава Пентагона обвинил Россию в начале войны в Донбассе

Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не против участия США в переговорах по Донбассу, если американская сторона поддержит минские договоренности. Он отметил, что США имеют доминирующее влияние на президента Украины Владимира Зеленского, поэтому нужно продолжать диалог с американцами. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и замгоссекретаря Виктория Нуланд во время встречи договорились продолжать контакт. Лавров добавил, что Россия предлагала подключить США к переговорам в «нормандском формате», однако Франция и Германия были категорически против.