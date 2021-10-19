США планируют привлечь «Газпром» к ответственности за «нарушение санкций»

«Мы несколько раз обсуждали этот вопрос, и я согласен с вами в том, что нам нужно сделать все возможное для внедрения ограничений», — ответил Адеймо. «Как я уже говорил вам ранее, в настоящее время мы хорошо работаем в сообществе», — добавил он.