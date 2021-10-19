Захарова оценила действия Киева в ситуации с задержанием представителя ЛНР в СЦКК
Задержание Украиной представителя непризнанной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрея Косяка является провокационным и подрывает процесс мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией. На этом фоне заявления киевских представителей о приверженности мирному процессу и призывы к выполнению международных обязательств другими странами звучат лживо и лицемерно. Тот, кто не выполняет своих обязательств, утрачивает моральное право требовать их исполнения от других», — сказала Захарова.
По ее словам, после задержания Косяка украинская сторона сообщила в СМИ о наличии у него гражданства России. При этом в российские дипломатические и консульские учреждения не поступали уведомления о произошедшем, хотя российско-украинская Консульская конвенция предписывает делать это незамедлительно, подчеркнула она.
«Ожидаем также принципиальной оценки произошедшего инцидента со стороны ОБСЕ. Рассчитываем, что ее Специальная мониторинговая миссия на Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход, внимательно следить за ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе и добросовестно отражать ее в своих докладах, способствуя тем самым процессу урегулирования», — добавила представитель российского ведомства.
13 октября в ЛНР заявили, что украинская армия захватила Андрея Косяка — сотрудника СЦКК с российским гражданством — во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе. В Киеве утверждают, что Косяк был задержан, потому что он якобы вел разведку позиций украинских военных под предлогом разминирования. Украинские правоохранители также подозревают мужчину в совершении умышленного убийства в 2010 г., будучи гражданином Украины.