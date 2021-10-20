Белоруссия закрыла генконсульство в Нью-Йорке
Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратило свою работу в соответствии с постановлением правительства страны от 18 октября. Документ был опубликован в среду на правовом интернет-портале республики.
«Закрыть до 20 октября 2021 г. генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)», — говорится в документе.
Ранее в МИД Белоруссии заявляли, что дипучреждение прекратит свою работу по требованию американских властей. В ведомстве уточняли, что граждане страны, проживающее в США и Канаде, после закрытия генконсульства смогут обращаться по всем вопросам в вашингтонское посольство.
Отношения Белоруссии и США резко ухудшились летом 2020 г. на фоне подавления протестных акций властями республики в преддверии и после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция результаты выборов не признала, обвинив власти в фальсификациях. США наряду с Евросоюзом ввели персональные и секторальные санкции против Белоруссии.
11 августа 2021 г., спустя два дня после объявления новых американских санкций, под которые попало одно из крупнейших предприятий страны «Беларуськалий», МИД Белоруссии отозвал выданное еще в 2020 г. согласие на назначение Джули Фишер послом США. Должность посла США в Белоруссии остается вакантной с 2008 г. Также МИД предложил США до 1 сентября сократить штат своего посольства в Минске до пяти человек.