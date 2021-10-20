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Белоруссия закрыла генконсульство в Нью-Йорке

Ведомости

Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратило свою работу в соответствии с постановлением правительства страны от 18 октября. Документ был опубликован в среду на правовом интернет-портале республики.

«Закрыть до 20 октября 2021 г. генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)», — говорится в документе.

Ранее в МИД Белоруссии заявляли, что дипучреждение прекратит свою работу по требованию американских властей. В ведомстве уточняли, что граждане страны, проживающее в США и Канаде, после закрытия генконсульства смогут обращаться по всем вопросам в вашингтонское посольство.

Отношения Белоруссии и США резко ухудшились летом 2020 г. на фоне подавления протестных акций властями республики в преддверии и после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция результаты выборов не признала, обвинив власти в фальсификациях. США наряду с Евросоюзом ввели персональные и секторальные санкции против Белоруссии.

11 августа 2021 г., спустя два дня после объявления новых американских санкций, под которые попало одно из крупнейших предприятий страны «Беларуськалий», МИД Белоруссии отозвал выданное еще в 2020 г. согласие на назначение Джули Фишер послом США. Должность посла США в Белоруссии остается вакантной с 2008 г.  Также МИД предложил США до 1 сентября сократить штат своего посольства в Минске до пяти человек.

Ранее по теме: МИД Белоруссии объяснил нежелание отправлять посла в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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