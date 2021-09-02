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МИД Белоруссии объяснил нежелание отправлять посла в США

Ведомости

МИД Белоруссии не видит смысла в направлении посла в США из-за введения ограничительных мер со стороны Вашингтона, передает агентство «БелТА» со ссылкой на министра иностранных дел республики Владимира Макея.

«Отношения с США, как и с любым другим государством, для нас всегда актуальны. Мы в свое время занимались подбором кандидатуры посла в США. Более того, у нас есть эта кандидатура, но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с теми санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Беларуси», — заявил белорусский министр.

Макей отметил, что именно Вашингтон стал инициатором введения ограничительных мер.

«В этих условиях мы, естественно, не сочли возможным иметь в Беларуси такого посла, как госпожа Фишер, и отозвали агреман. Потому что, не успев приехать в страну, она сделала уже столько оскорбительных заявлений в отношении Беларуси и ее народа, что ее пребывание здесь в данной ситуации не было бы целесообразным», — отметил глава республиканского МИДа.

11 августа Белоруссия предложила США сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек, сообщал пресс-секретарь МИДа республики Анатолий Глаз. Такие меры предпринимаются белорусской стороной в ответ на ограничительные меры со стороны Вашингтона: 9 августа США расширили санкции против Белоруссии, выразив тем самым недовольство политической ситуацией в стране. Ограничения коснулись ряда компаний и физических лиц.

В частности, «Беларуськалий» оказался в санкционном списке под предлогом того, что он является одним из крупнейших государственных предприятий страны и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, что делает его «источником незаконного богатства для режима». Под санкциями также оказались Национальный олимпийский комитет Белоруссии, бизнесмены, «поддерживающие режим Лукашенко», 15 компаний, с которыми они связаны, включая белорусский Абсолютбанк, и другие юрлица, работающие в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Белоруссии.

Ранее по теме: США дали четыре месяца на прекращение сотрудничества с «Беларуськалием»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных