МИД Белоруссии объяснил нежелание отправлять посла в США
МИД Белоруссии не видит смысла в направлении посла в США из-за введения ограничительных мер со стороны Вашингтона, передает агентство «БелТА» со ссылкой на министра иностранных дел республики Владимира Макея.
«Отношения с США, как и с любым другим государством, для нас всегда актуальны. Мы в свое время занимались подбором кандидатуры посла в США. Более того, у нас есть эта кандидатура, но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с теми санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Беларуси», — заявил белорусский министр.
Макей отметил, что именно Вашингтон стал инициатором введения ограничительных мер.
«В этих условиях мы, естественно, не сочли возможным иметь в Беларуси такого посла, как госпожа Фишер, и отозвали агреман. Потому что, не успев приехать в страну, она сделала уже столько оскорбительных заявлений в отношении Беларуси и ее народа, что ее пребывание здесь в данной ситуации не было бы целесообразным», — отметил глава республиканского МИДа.
11 августа Белоруссия предложила США сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек, сообщал пресс-секретарь МИДа республики Анатолий Глаз. Такие меры предпринимаются белорусской стороной в ответ на ограничительные меры со стороны Вашингтона: 9 августа США расширили санкции против Белоруссии, выразив тем самым недовольство политической ситуацией в стране. Ограничения коснулись ряда компаний и физических лиц.
В частности, «Беларуськалий» оказался в санкционном списке под предлогом того, что он является одним из крупнейших государственных предприятий страны и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, что делает его «источником незаконного богатства для режима». Под санкциями также оказались Национальный олимпийский комитет Белоруссии, бизнесмены, «поддерживающие режим Лукашенко», 15 компаний, с которыми они связаны, включая белорусский Абсолютбанк, и другие юрлица, работающие в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Белоруссии.