МИД Белоруссии объяснил нежелание отправлять посла в США

«Отношения с США, как и с любым другим государством, для нас всегда актуальны. Мы в свое время занимались подбором кандидатуры посла в США. Более того, у нас есть эта кандидатура, но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с теми санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Беларуси», — заявил белорусский министр.