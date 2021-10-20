Песков назвал «вполне реальной» личную встречу Путина и Байдена в 2021 году

«Ну в том или ином формате вполне реальна. Но мы своевременно вас проинформируем», — сообщил Песков. Он напомнил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд и помощник президента РФ Юрий Ушаков достигли «определенных пониманий». После того, как будут конкретизированы формат и сроки встречи, о ней сообщат публично. Вчера Песков сообщил, что Путин примет участие в саммите G20 в Риме по видеосвязи, поэтому встречу Путина и Байдена в Италии провести не удастся.