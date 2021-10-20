На встрече по Афганистану в Москве обсудили признание талибов

«Талибан» установил контроль над большей частью Афганистана в августе после вывода из страны вооруженных сил США. Движение признано в России террористическим с 2003 г., однако представители политического крыла группировки ранее уже нанесли несколько визитов в Москву, в том числе в июле и январе 2021 г., в мае 2019 и ноябре 2018 г. Правительство талибов, состав которого был обнародован 7 сентября, официально не признано ни одним из государств мира. «Талибан» также признан террористическим на уровне ООН, при этом представители движения ведут переговоры с разными странами, включая США, Китай и государства Евросоюза.