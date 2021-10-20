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Голикова назвала регионы с критической ситуацией с коронавирусом

Ведомости

Наиболее критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 17 российских регионах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, по всем этим показателям отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, республиках Северная Осетия — Алания и Мордовия», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

«Достаточно серьезная» ситуация, по словам вице-премьера, сложилась в Ивановской, Смоленской, Магаданской, Сахалинской областях, Карачаево-Черкесской Республике и Бурятии. Она напомнила, что в 79 регионах России власти ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. «Мы видим постепенно наращивание темпов вакцинации, однако этого недостаточно», — подчеркнула Голикова.

По итогам прошедшей недели показатель заболеваемости коронавирусом в России составил 151,4 на 100 000 населения, что на 15,5% выше, чем неделей ранее. На Москву, Московскую область и Санкт-Петербург приходится 19,2% случаев, 65,2% случаев — на остальные регионы страны, отметила вице-премьер. Превышение средних по стране показателей заболеваемости зарегистрировано в 35 регионах России.

«Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению. Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 000», — рассказала она.

Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. 14 октября число новых выявленных случаев за сутки впервые за всю пандемию превысило 30 000. 16 октября впервые за сутки от коронавируса умерли больше 1000 человек. 19 и 20 октября были установлены новые рекорды смертности — 1015, а затем 1028 человек за сутки. Сегодня, по данным оперштаба, в стране за сутки умерли от коронавируса 1 028 человек. Новых заболевших зарегистрировано 34 073.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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