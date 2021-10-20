Голикова назвала регионы с критической ситуацией с коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. 14 октября число новых выявленных случаев за сутки впервые за всю пандемию превысило 30 000. 16 октября впервые за сутки от коронавируса умерли больше 1000 человек. 19 и 20 октября были установлены новые рекорды смертности — 1015, а затем 1028 человек за сутки. Сегодня, по данным оперштаба, в стране за сутки умерли от коронавируса 1 028 человек. Новых заболевших зарегистрировано 34 073.