Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией
НАТО остается открытым к диалогу с Москвой, в том числе через Совет Россия-НАТО, несмотря на решение Москвы закрыть российское представительство при альянсе. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».
По его словам, политика Североатлантического альянса осталась прежней, хотя НАТО сожалеет о решении России, «которое не способствует диалогу и взаимопониманию». Альянс продолжит оценивать, как в дальнейшем укреплять свой потенциал сдерживания и обороны, добавил Столтенберг.
18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября страна приостановит работу своего постоянного представительства при военном альянсе. Помимо этого, Россия также прекращает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и работу информбюро НАТО, которое было учреждено при бельгийском посольстве.
Эти меры приняты в ответ на недавнее решение НАТО отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства России при организации. 6 октября альянс объявил о сокращении российского постпредства с двадцати человек до десяти. У восьмерых сотрудников российской миссии отозвали аккредитацию, еще две должности были упразднены. Решение было принято в ответ на якобы «враждебную активность» России: в организации посчитали, что высылаемые дипломаты были незаявленными сотрудниками российской разведки.
Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что политика НАТО в отношении России останется неизменной, несмотря на решения Москвы приостановить работу своего постпредства в Брюсселе и двух структур альянса в российской столице.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не пострадает от прекращения диалога с НАТО, потому что общения фактически не было. В этой ситуации положение де-факто было оформлено де-юре. Выдворение российских дипломатов из Брюсселя стало последней каплей, которая сделала «необходимыми и непредотвратимыми» действия России, подчеркнул Песков.