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Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией

Ведомости

НАТО остается открытым к диалогу с Москвой, в том числе через Совет Россия-НАТО, несмотря на решение Москвы закрыть российское представительство при альянсе. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».

По его словам, политика Североатлантического альянса осталась прежней, хотя НАТО сожалеет о решении России, «которое не способствует диалогу и взаимопониманию». Альянс продолжит оценивать, как в дальнейшем укреплять свой потенциал сдерживания и обороны, добавил Столтенберг.

18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября страна приостановит работу своего постоянного представительства при военном альянсе. Помимо этого, Россия также прекращает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и работу информбюро НАТО, которое было учреждено при бельгийском посольстве.

Эти меры приняты в ответ на недавнее решение НАТО отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства России при организации. 6 октября альянс объявил о сокращении российского постпредства с двадцати человек до десяти. У восьмерых сотрудников российской миссии отозвали аккредитацию, еще две должности были упразднены. Решение было принято в ответ на якобы «враждебную активность» России: в организации посчитали, что высылаемые дипломаты были незаявленными сотрудниками российской разведки.

Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что политика НАТО в отношении России останется неизменной, несмотря на решения Москвы приостановить работу своего постпредства в Брюсселе и двух структур альянса в российской столице. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не пострадает от прекращения диалога с НАТО, потому что общения фактически не было. В этой ситуации положение де-факто было оформлено де-юре. Выдворение российских дипломатов из Брюсселя стало последней каплей, которая сделала «необходимыми и непредотвратимыми» действия России, подчеркнул Песков.

Ранее по теме: Песков заявил, что Россия не пострадает от прекращения диалога с НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных