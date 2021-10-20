Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией

Эти меры приняты в ответ на недавнее решение НАТО отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства России при организации. 6 октября альянс объявил о сокращении российского постпредства с двадцати человек до десяти. У восьмерых сотрудников российской миссии отозвали аккредитацию, еще две должности были упразднены. Решение было принято в ответ на якобы «враждебную активность» России: в организации посчитали, что высылаемые дипломаты были незаявленными сотрудниками российской разведки.