Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов на размещение оружия в космосе

Ранее, в сентябре 2020 г., президент США Дональд Трамп поручил создать Космические силы США. Необходимость такой структуры была обоснована подготовкой подобных сил в России и Китае. Позднее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд в интервью The New York Times заявил, что постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космосе вызывают у него опасения. Он пояснил, что они имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности, которые могут использовать для нарушения работы или уничтожения американских спутников. Для этих же целей могут быть использованы и российские космические аппараты, которые, по словам главы Космических сил, работают по принципу матрешки.