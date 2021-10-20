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Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов на размещение оружия в космосе

Ведомости

Военный альянс НАТО не планирует размещать оружие в космосе, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. При этом он подчеркнул, что не может утверждать об отсутствии таких планов у стран — членов блока.

«В НАТО у нас нет никаких планов развертывания вооружений в космосе. Но я не могу говорить за отдельные страны альянса», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в ответ на вопрос, собирается ли альянс использовать базирующиеся в космосе системы перехвата российских гиперзвуковых ракет.

Генсек альянса подчеркнул, что НАТО активизирует работу в космосе, который он назвал очень важным для систем связи и для возможности засечь запуски ракет, а также для наблюдения и разведки.

«В целом я скажу, что НАТО адаптирует и развивает свои военные возможности, а также инвестирует в новые возможности, чтобы защищаться от любых угроз, включая гиперзвуковые ракеты. Мы делаем это множеством разных способов», — отметил Столтенберг.

Ранее, в сентябре 2020 г., президент США Дональд Трамп поручил создать Космические силы США. Необходимость такой структуры была обоснована подготовкой подобных сил в России и Китае. Позднее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд в интервью The New York Times заявил, что постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космосе вызывают у него опасения. Он пояснил, что они имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности, которые могут использовать для нарушения работы или уничтожения американских спутников. Для этих же целей могут быть использованы и российские космические аппараты, которые, по словам главы Космических сил, работают по принципу матрешки.

Ранее по теме: Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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