Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов на размещение оружия в космосе
Военный альянс НАТО не планирует размещать оружие в космосе, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. При этом он подчеркнул, что не может утверждать об отсутствии таких планов у стран — членов блока.
«В НАТО у нас нет никаких планов развертывания вооружений в космосе. Но я не могу говорить за отдельные страны альянса», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в ответ на вопрос, собирается ли альянс использовать базирующиеся в космосе системы перехвата российских гиперзвуковых ракет.
Генсек альянса подчеркнул, что НАТО активизирует работу в космосе, который он назвал очень важным для систем связи и для возможности засечь запуски ракет, а также для наблюдения и разведки.
«В целом я скажу, что НАТО адаптирует и развивает свои военные возможности, а также инвестирует в новые возможности, чтобы защищаться от любых угроз, включая гиперзвуковые ракеты. Мы делаем это множеством разных способов», — отметил Столтенберг.
Ранее, в сентябре 2020 г., президент США Дональд Трамп поручил создать Космические силы США. Необходимость такой структуры была обоснована подготовкой подобных сил в России и Китае. Позднее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд в интервью The New York Times заявил, что постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космосе вызывают у него опасения. Он пояснил, что они имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности, которые могут использовать для нарушения работы или уничтожения американских спутников. Для этих же целей могут быть использованы и российские космические аппараты, которые, по словам главы Космических сил, работают по принципу матрешки.