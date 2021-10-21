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В Турции арестовали четверых россиян по подозрению в шпионаже

Ведомости

Турецкий суд арестовал шестерых иностранцев, задержанных в начале октября, по подозрению в шпионаже. Об этом пишет газета Hurriyet, а также газета Sabah со ссылкой на главную прокуратуру Стамбула.

Hurriyet называет имена арестованных: это россияне Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Узбекистана Амир Юсупов и гражданин Украины Игорь Ефим. 

По версии следствия, арестованные занимались подготовкой вооруженных нападений на чеченских оппозиционеров и могли быть вовлечены в «международную шпионскую деятельность». Все шестеро обвиняются в совершении преступления по ст. 328 уголовного кодекса Турции (политический или военный шпионаж), им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

О задержании в Стамбуле и Анталье шестерых иностранцев 9 октября сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в правоохранительных органах. У них якобы нашли оружие и российские паспорта, но подлинность документов на тот момент не была установлена.

Источник «РИА Новости» ранее сообщал, что все шестеро задержанных были выходцами из Чечни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не располагают информацией о задержании россиян в Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных