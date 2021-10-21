В Турции арестовали четверых россиян по подозрению в шпионаже
Hurriyet называет имена арестованных: это россияне Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Узбекистана Амир Юсупов и гражданин Украины Игорь Ефим.
По версии следствия, арестованные занимались подготовкой вооруженных нападений на чеченских оппозиционеров и могли быть вовлечены в «международную шпионскую деятельность». Все шестеро обвиняются в совершении преступления по ст. 328 уголовного кодекса Турции (политический или военный шпионаж), им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.
О задержании в Стамбуле и Анталье шестерых иностранцев 9 октября сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в правоохранительных органах. У них якобы нашли оружие и российские паспорта, но подлинность документов на тот момент не была установлена.
Источник «РИА Новости» ранее сообщал, что все шестеро задержанных были выходцами из Чечни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не располагают информацией о задержании россиян в Турции.