Путин намерен провести ежегодную встречу с журналистами
Президент России Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс-конференцию. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ТАСС.
«Ежегодная пресс-конференция планируется», — подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что формат мероприятия будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.
Путин проводил встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции каждый год с 2001 г., с перерывом на премьерский срок с мая 2008 по май 2012 г. В прошлом году Путин провел пресс-конференцию 17 декабря. Частично она прошла по видеоконференцсвязи.
В прошлом году формат мероприятия из-за пандемии коронавируса пришлось изменить: часть журналистов находились в одном зале с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, а часть общались с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции. Пресс-конференция 2020 г. также включала в себя элементы прямой линии, некоторые вопросы президенту вместе с журналистами задавали россияне. Встреча продолжалась четыре с половиной часа, за это время глава государства ответил на 68 вопросов. В прямом эфире мероприятие посмотрели более 7 млн телезрителей.