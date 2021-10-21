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Путин намерен провести ежегодную встречу с журналистами

Ведомости

Президент России Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс-конференцию. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ТАСС.

«Ежегодная пресс-конференция планируется», — подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что формат мероприятия будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

Путин проводил встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции каждый год с 2001 г., с перерывом на премьерский срок с мая 2008 по май 2012 г. В прошлом году Путин провел пресс-конференцию 17 декабря. Частично она прошла по видеоконференцсвязи.

В прошлом году формат мероприятия из-за пандемии коронавируса пришлось изменить: часть журналистов находились в одном зале с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, а часть общались с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции. Пресс-конференция 2020 г. также включала в себя элементы прямой линии, некоторые вопросы президенту вместе с журналистами задавали россияне. Встреча продолжалась четыре с половиной часа, за это время глава государства ответил на 68 вопросов. В прямом эфире мероприятие посмотрели более 7 млн телезрителей.

Ранее по теме: Пресс-конференцию Путина в прямом эфире по TV смотрели свыше 7 млн человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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