Путин намерен провести ежегодную встречу с журналистами

В прошлом году формат мероприятия из-за пандемии коронавируса пришлось изменить: часть журналистов находились в одном зале с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, а часть общались с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции. Пресс-конференция 2020 г. также включала в себя элементы прямой линии, некоторые вопросы президенту вместе с журналистами задавали россияне. Встреча продолжалась четыре с половиной часа, за это время глава государства ответил на 68 вопросов. В прямом эфире мероприятие посмотрели более 7 млн телезрителей.