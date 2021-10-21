Захарова опровергла заявления НАТО о разведдеятельности российских дипломатов

6 октября НАТО решило сократить российское численность сотрудников российского постпредства при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. В НАТО посчитали, что высылаемые дипломаты были незаявленными сотрудниками российской разведки. В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостановит работу своего постпредства в Брюсселе, военной миссии связи НАТО в Москве и работу информбюро альянса при бельгийском посольстве. Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что политика НАТО в отношении России останется неизменной, несмотря на решение Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не пострадает от прекращения диалога с НАТО, потому что общения фактически не было.