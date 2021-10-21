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Захарова опровергла заявления НАТО о разведдеятельности российских дипломатов

Ведомости

У НАТО нет доказательств, что российские дипломаты в Брюсселе вели злонамеренную деятельность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался приводить доказательства якобы разведдеятельности российских дипломатов в Брюсселе. Он отметил, что решение выслать их было принято на основе разведданных. Российские дипломаты якобы были оперативными сотрудниками разведки и вели соответствующую деятельность несколько лет.

«Мы должны понимать, что НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике холодной войны. Также мы должны понимать, что роль генсека Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна. А еще мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян, просто нет», — заявила Захарова.

Также она предложила спросить Столтенберга о том, сколько представителей стран НАТО ведут разведдеятельность по всему миру под прикрытием дипломатов и журналистов. «Считаете это недопустимым — отзывайте из России оперативных сотрудников разведок стран НАТО», — подчеркнула Захарова.

6 октября НАТО решило сократить российское численность сотрудников российского постпредства при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. В НАТО посчитали, что высылаемые дипломаты были незаявленными сотрудниками российской разведки. В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостановит работу своего постпредства в Брюсселе, военной миссии связи НАТО в Москве и работу информбюро альянса при бельгийском посольстве. Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что политика НАТО в отношении России останется неизменной, несмотря на решение Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не пострадает от прекращения диалога с НАТО, потому что общения фактически не было.

Ранее по теме: Песков заявил, что Россия не пострадает от прекращения диалога с НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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