Захарова опровергла заявления НАТО о разведдеятельности российских дипломатов
У НАТО нет доказательств, что российские дипломаты в Брюсселе вели злонамеренную деятельность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался приводить доказательства якобы разведдеятельности российских дипломатов в Брюсселе. Он отметил, что решение выслать их было принято на основе разведданных. Российские дипломаты якобы были оперативными сотрудниками разведки и вели соответствующую деятельность несколько лет.
«Мы должны понимать, что НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике холодной войны. Также мы должны понимать, что роль генсека Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна. А еще мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян, просто нет», — заявила Захарова.
Также она предложила спросить Столтенберга о том, сколько представителей стран НАТО ведут разведдеятельность по всему миру под прикрытием дипломатов и журналистов. «Считаете это недопустимым — отзывайте из России оперативных сотрудников разведок стран НАТО», — подчеркнула Захарова.
6 октября НАТО решило сократить российское численность сотрудников российского постпредства при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. В НАТО посчитали, что высылаемые дипломаты были незаявленными сотрудниками российской разведки. В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостановит работу своего постпредства в Брюсселе, военной миссии связи НАТО в Москве и работу информбюро альянса при бельгийском посольстве. Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что политика НАТО в отношении России останется неизменной, несмотря на решение Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не пострадает от прекращения диалога с НАТО, потому что общения фактически не было.