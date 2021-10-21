Путин заявил о принципах здорового консерватизма в основе подходов России

«И, скажем прямо, на предстоящий период мирового переустройства, который может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм – самое разумное, во всяком случае, на мой взгляд, самая разумная линия поведения. Она неизбежно будет меняться, разумеется, но пока врачебный принцип «не навреди» представляется наиболее рациональным», — подчеркнул Путин. Для России это уроки ее непростой, временами трагичной истории, добавил он.