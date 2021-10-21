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Путин заявил о принципах здорового консерватизма в основе подходов России

Ведомости

Россия при формировании своих подходов будет руководствоваться идеологией здорового консерватизма, значение которого в последнее время многократно выросло, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

«Когда-то уже говорил, что, формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма… Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло. Именно в силу множащихся рисков и опасностей, хрупкости окружающей нас реальности», — сказал Путин.

По его словам, консервативный подход не означает «бездумное охранительство», страх перемен и игру на удержание или «замыкание в собственной скорлупе». По мнению Путина, умеренный консерватизм – это опора на традиции, сохранение и преумножение населения, реальная оценка себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, соотнесение необходимого и возможного, расчетливое формулирование целей, принципиальное неприятие экстремизма как способа действий.

«И, скажем прямо, на предстоящий период мирового переустройства, который может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм – самое разумное, во всяком случае, на мой взгляд, самая разумная линия поведения. Она неизбежно будет меняться, разумеется, но пока врачебный принцип «не навреди» представляется наиболее рациональным», — подчеркнул Путин. Для России это уроки ее непростой, временами трагичной истории, добавил он.

Ранее по теме: Путин заявил об исчерпании существующей модели капитализма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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