Путин заявил о принципах здорового консерватизма в основе подходов России
Россия при формировании своих подходов будет руководствоваться идеологией здорового консерватизма, значение которого в последнее время многократно выросло, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».
«Когда-то уже говорил, что, формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма… Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло. Именно в силу множащихся рисков и опасностей, хрупкости окружающей нас реальности», — сказал Путин.
По его словам, консервативный подход не означает «бездумное охранительство», страх перемен и игру на удержание или «замыкание в собственной скорлупе». По мнению Путина, умеренный консерватизм – это опора на традиции, сохранение и преумножение населения, реальная оценка себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, соотнесение необходимого и возможного, расчетливое формулирование целей, принципиальное неприятие экстремизма как способа действий.
«И, скажем прямо, на предстоящий период мирового переустройства, который может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм – самое разумное, во всяком случае, на мой взгляд, самая разумная линия поведения. Она неизбежно будет меняться, разумеется, но пока врачебный принцип «не навреди» представляется наиболее рациональным», — подчеркнул Путин. Для России это уроки ее непростой, временами трагичной истории, добавил он.