Путин назвал преступлением идею определения ребенком своего гендера
Президент России Владимир Путин заявил, что идея о праве ребенка выбрать собственный гендер находится на грани с преступлением против человечества. Об этом президент заявил, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Не говорю уже о чудовищных вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор. Навязывают, отстраняя от этого родителей, заставляя ребенка принимать решение, способное сломать ему жизнь. И никто даже не советуется с детскими психологами. Вообще ребенок в каком-то возрасте в состоянии принимать решения подобного рода, или нет? Называя вещи своими именами, это просто уже на грани преступления против человечества», — сказал президент.
По его словам, в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин превратилась «в совершенную фантасмагорию».
«В совершенную фантасмагорию превратилось в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг, и вы там будете. Ревнители новых подходов заходят так далеко, что хотят отменить сами эти понятия. Те же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть и это биологический факт, подвергаются чуть ли не остракизму. Родитель номер один и родитель номер два, родивший родитель вместо "мама". Запрет на использование словосочетания "грудное молоко" и замена его человеческим молоком, чтобы люди, неуверенные в собственной половой принадлежности, не расстроились», — сказал президент.