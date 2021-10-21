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Путин назвал преступлением идею определения ребенком своего гендера

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что идея о праве ребенка выбрать собственный гендер находится на грани с преступлением против человечества. Об этом президент заявил, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

«Не говорю уже о чудовищных вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор. Навязывают, отстраняя от этого родителей, заставляя ребенка принимать решение, способное сломать ему жизнь. И никто даже не советуется с детскими психологами. Вообще ребенок в каком-то возрасте в состоянии принимать решения подобного рода, или нет? Называя вещи своими именами, это просто уже на грани преступления против человечества», — сказал президент. 

По его словам, в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин превратилась «в совершенную фантасмагорию». 

«В совершенную фантасмагорию превратилось в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг, и вы там будете. Ревнители новых подходов заходят так далеко, что хотят отменить сами эти понятия. Те же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть и это биологический факт, подвергаются чуть ли не остракизму. Родитель номер один и родитель номер два, родивший родитель вместо "мама". Запрет на использование словосочетания "грудное молоко" и замена его человеческим молоком, чтобы люди, неуверенные в собственной половой принадлежности, не расстроились», — сказал президент. 

Ранее по теме: Путин заявил о принципах здорового консерватизма в основе подходов России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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