Путин назвал преступлением идею определения ребенком своего гендера

«В совершенную фантасмагорию превратилось в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг, и вы там будете. Ревнители новых подходов заходят так далеко, что хотят отменить сами эти понятия. Те же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть и это биологический факт, подвергаются чуть ли не остракизму. Родитель номер один и родитель номер два, родивший родитель вместо "мама". Запрет на использование словосочетания "грудное молоко" и замена его человеческим молоком, чтобы люди, неуверенные в собственной половой принадлежности, не расстроились», — сказал президент.