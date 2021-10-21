Путин прокомментировал слова Эрдогана о необходимости реформы Совбеза ООН
Президент России Владимир Путин не согласен с критикой структуры и функций Совбеза ООН со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана, он назвал идею реорганизации совета «вредной». Такое мнение Путин высказал на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».
Ранее Эрдоган заявил, что мир «больше пяти», имея в виду пять постоянных членов Совбеза — Россию, США, Китай, Великобританию и Францию. По его мнению, судьба человечества не может и не должна зависеть от «горстки стран – победителей во Второй мировой войне». Эрдоган предложил реформировать Совбез ООН.
«Что важно… если мы разрушим право вето постоянных членов, то организация объединенных наций умрет в этот же день. Она превратится в Лигу наций, это будет просто площадка для дискуссий, Валдайский клуб №2», — сказал Президент.
По мнению Путина, при реформировании Совбеза нельзя суетиться и допускать ошибки. Путин также добавил, что ООН остается носителем нужного миру здорового консерватизма, но, реформируя ее, важно «с водой не выплеснуть ребенка».
Идеи о необходимости реорганизации Совета безопасности выдвигались в различных странах, включая самих его членов, еще с прошлого века. Критики говорили о том, что структура органа нерепрезентативна и устарела. В последние годы такие предложения звучат регулярно. Так, в сентябре Франция поддержала идею о реформе Совбеза, заявив, что «давно поддерживает» идею увеличения состава его участников — как постоянных, так и непостоянных. Париж выступает за идею включения Германии, Бразилии, Индии и Японии в число постоянных членов, а также за расширение присутствия африканских стран, в том числе среди постоянных членов.
Россия неоднократно выступала в поддержку расширения органа при сохранении его компактности. В Москве считают, что увеличение числа постоянных членов СБ ООН должно происходить за счет не западных стран, а развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки.