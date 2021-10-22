Глава минобороны ФРГ призвала НАТО пригрозить России применением оружия

Крамп-Карренбауэр, ранее возглавлявшая правящий Христианско-демократический союз, также обвинила Россию в систематическом нарушении воздушного пространства стран Прибалтики и в Черном море. Поэтому, по ее мнению, Североатлантическому альянсу следует уделить особое внимание защите этих границ. В этом же интервью политик возложила на Москву ответственность за кибератаки и разжигание миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.