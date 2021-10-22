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Глава минобороны ФРГ призвала НАТО пригрозить России применением оружия

Ведомости

Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность использовать оружие. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Вы (НАТО. — Ред.) должны ясно дать понять руководству в Москве, что в конечном счете готовы использовать военные средства», — сказала глава минобороны.

«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса», — добавила она.

Крамп-Карренбауэр, ранее возглавлявшая правящий Христианско-демократический союз, также обвинила Россию в систематическом нарушении воздушного пространства стран Прибалтики и в Черном море. Поэтому, по ее мнению, Североатлантическому альянсу следует уделить особое внимание защите этих границ. В этом же интервью политик возложила на Москву ответственность за кибератаки и разжигание миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.

Москва регулярно обвиняет НАТО в развертывании вооружений у российских границ. Замглавы МИД России Александр Грушко 22 октября заявил, что в НАТО пытаются «превратить Черное море в арену конфронтации» после того, как это было сделано с Балтийским морем.

Так, 20 октября российские истребители сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, включая два стратегических бомбардировщика. В конце сентября российский истребитель также сопроводил над морем американский самолет-разведчик. Несколькими днями ранее командование воздушных сил ВС Украины обвинило российские самолеты-разведчики во вторжении в зону военных учений украинских военных. В июне разразился международный скандал, когда российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender, который пересек границу РФ в районе мыса Фиолент в Крыму.

19 октября министр обороны США Ллойд Остин посетил Украину, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и главой минобороны Андреем Тараном. В ходе визита он поддержал стремление республики вступить в НАТО. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что вступление Украины в НАТО угрожает национальным интересам России и может подтолкнуть последнюю к «активным мерам» для защиты собственной безопасности.

Ранее по теме: Контр-адмирал назвал провокацией попытку эсминца США нарушить границу России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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