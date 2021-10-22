Глава минобороны ФРГ призвала НАТО пригрозить России применением оружия
Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность использовать оружие. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
«Вы (НАТО. — Ред.) должны ясно дать понять руководству в Москве, что в конечном счете готовы использовать военные средства», — сказала глава минобороны.
«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса», — добавила она.
Крамп-Карренбауэр, ранее возглавлявшая правящий Христианско-демократический союз, также обвинила Россию в систематическом нарушении воздушного пространства стран Прибалтики и в Черном море. Поэтому, по ее мнению, Североатлантическому альянсу следует уделить особое внимание защите этих границ. В этом же интервью политик возложила на Москву ответственность за кибератаки и разжигание миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.
Москва регулярно обвиняет НАТО в развертывании вооружений у российских границ. Замглавы МИД России Александр Грушко 22 октября заявил, что в НАТО пытаются «превратить Черное море в арену конфронтации» после того, как это было сделано с Балтийским морем.
Так, 20 октября российские истребители сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, включая два стратегических бомбардировщика. В конце сентября российский истребитель также сопроводил над морем американский самолет-разведчик. Несколькими днями ранее командование воздушных сил ВС Украины обвинило российские самолеты-разведчики во вторжении в зону военных учений украинских военных. В июне разразился международный скандал, когда российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender, который пересек границу РФ в районе мыса Фиолент в Крыму.
19 октября министр обороны США Ллойд Остин посетил Украину, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и главой минобороны Андреем Тараном. В ходе визита он поддержал стремление республики вступить в НАТО. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что вступление Украины в НАТО угрожает национальным интересам России и может подтолкнуть последнюю к «активным мерам» для защиты собственной безопасности.