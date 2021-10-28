Forbes: ВВС США отрабатывали удары по российскому флоту

19 октября два B-1B совершили 12-часовой полет, во время которого вошли в международное воздушное пространство над Черным морем. Сообщается, что их целью была отработка ударов противокорабельными ракетами большой дальности (LARSM). Тогда Минобороны сообщило о том, что два российских истребителя Су-30 сопроводили два B-1B в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 после того, как тех засекли радары.