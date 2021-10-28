Forbes: ВВС США отрабатывали удары по российскому флоту
Бомбардировщики ВВС США отрабатывали уничтожение Черноморского флота России в октябре, пишет Forbes. Речь идет о стратегических бомбардировщиках B-1B Lancer из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, которые в начале октября были переброшены в Англию с авиабазы Дайс в штате Техас.
19 октября два B-1B совершили 12-часовой полет, во время которого вошли в международное воздушное пространство над Черным морем. Сообщается, что их целью была отработка ударов противокорабельными ракетами большой дальности (LARSM). Тогда Минобороны сообщило о том, что два российских истребителя Су-30 сопроводили два B-1B в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 после того, как тех засекли радары.
В 2017 г. B-1B Lancer стал первым самолетом ВМС США, оснащенным LRASM. Один такой бомбардировщик способен нести до 24 противокорабельных ракет большой дальности. Как утверждает Forbes, большая дальность LRASM (порядка 560 км) позволяет B-1 обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО. Кроме того, два B-1B могут выпустить по Балтийскому флоту РФ 48 таких ракет, чего может оказаться достаточно, чтобы потопить весь флот за один рейд, говорится в статье.
Ранее глава германского минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность использовать военные средства, в том числе атомное оружие. Россия в ответ на высказывания обвинила министра в провоцировании усиления напряженности в Европе. Военному атташе Германии в Москве вручили ноту протеста.