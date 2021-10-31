Байден выразил беспокойство поставкой российских ракетных систем С-400 Турции
У президента США Джо Байдена вызывает беспокойство владение Турцией российскими зенитными ракетными системами С-400. Такое заявление он сделал на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Риме, где проходит саммит G20, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Президент Байден подтвердил наше оборонное партнерство и важность Турции как союзника по НАТО, однако отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400», — говорится в сообщении.
Байден также заявил о стремлении к сотрудничеству двух стран и эффективному решению возникающих разногласий. Президент США подчеркнул свое желание сохранить конструктивные отношения, расширить сферы сотрудничества и эффективно разрешать разногласия, сообщили в Белом доме.
Байден также поблагодарил Эрдогана за поддержку завершившейся в августе американской операции в Афганистане.
Договоренности между Россией и Турцией по поставкам зенитных ракетных комплексов были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от их покупки. Как заявляли в США, С-400 представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу.
В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Анкару не оставлять у себя российские зенитные ракетные системы С-400, сообщал госдепартамент. В сентябре Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS подтвердил намерение Анкары приобрести у Москвы второй полк систем С-400.