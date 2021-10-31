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Байден выразил беспокойство поставкой российских ракетных систем С-400 Турции

Ведомости

У президента США Джо Байдена вызывает беспокойство владение Турцией российскими зенитными ракетными системами С-400. Такое заявление он сделал на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Риме, где проходит саммит G20, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. 

«Президент Байден подтвердил наше оборонное партнерство и важность Турции как союзника по НАТО, однако отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400», — говорится в сообщении.

Байден также заявил о стремлении к сотрудничеству двух стран и эффективному решению возникающих разногласий. Президент США подчеркнул свое желание сохранить конструктивные отношения, расширить сферы сотрудничества и эффективно разрешать разногласия, сообщили в Белом доме.

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Байден также поблагодарил Эрдогана за поддержку завершившейся в августе американской операции в Афганистане. 

Договоренности между Россией и Турцией по поставкам зенитных ракетных комплексов были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от их покупки. Как заявляли в США, С-400 представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Анкару не оставлять у себя российские зенитные ракетные системы С-400, сообщал госдепартамент. В сентябре Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS подтвердил намерение Анкары приобрести у Москвы второй полк систем С-400.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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