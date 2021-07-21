В США пригрозили Турции санкциями за покупку военной техники у России
США введут санкции против Турции в случае продолжения закупок военной техники у России, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя госсекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд.
«Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции [в рамках американского закона] CAATSA», — сказала Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
11 декабря 2020 г. обе палаты Конгресса США одобрили оборонный бюджет на 2021 г. Помимо прочего в документе прописаны санкции в отношении Турции из-за поставок С-400. Глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заверил, что санкции США не окажут влияния на соглашения Анкары и Москвы по поставкам зенитных ракетных комплексов.
Договоренности между Россией и Турцией по поставкам зенитных ракетных комплексов были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от их покупки. Как заявляли в США, С-400 представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. Однако Турция не стала отказываться от закупок данной техники у России и уже провела ряд испытаний с участием С-400.