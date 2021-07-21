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В США пригрозили Турции санкциями за покупку военной техники у России

Ведомости

США введут санкции против Турции в случае продолжения закупок военной техники у России, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя госсекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд.

«Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции [в рамках американского закона] CAATSA», — сказала Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

11 декабря 2020 г. обе палаты Конгресса США одобрили оборонный бюджет на 2021 г. Помимо прочего в документе прописаны санкции в отношении Турции из-за поставок С-400. Глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заверил, что санкции США не окажут влияния на соглашения Анкары и Москвы по поставкам зенитных ракетных комплексов.

Договоренности между Россией и Турцией по поставкам зенитных ракетных комплексов были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от их покупки. Как заявляли в США, С-400 представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. Однако Турция не стала отказываться от закупок данной техники у России и уже провела ряд испытаний с участием С-400.

Ранее по теме: Госсекретарь США призвал Турцию избавиться от С-400

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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