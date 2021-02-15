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Госсекретарь США призвал Турцию избавиться от С-400

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару не оставлять у себя российские зенитные ракетные системы С-400, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

«Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ракетные системы С-400. Энтони Блинкен выразил поддержку продолжающимся переговорам между Турцией и Грецией», – говорится в сообщении.

Ранее, 11 декабря 2020 г., обе палаты Конгресса США одобрили оборонный бюджет на 2021 г. Помимо прочего в документе прописаны санкции в отношении Турции из-за поставок С-400. Глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заверил, что санкции США не окажут влияния на соглашения Анкары и Москвы по поставкам зенитных ракетных комплексов.

Договоренности между Россией и Турцией по поставкам зенитных ракетных комплексов были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от их покупки. Как заявляли в США, С-400 представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу.

Ранее по теме: В Турции заявили об отсутствии влияния санкций США на соглашения с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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