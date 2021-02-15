Госсекретарь США призвал Турцию избавиться от С-400
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару не оставлять у себя российские зенитные ракетные системы С-400, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
«Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ракетные системы С-400. Энтони Блинкен выразил поддержку продолжающимся переговорам между Турцией и Грецией», – говорится в сообщении.
Ранее, 11 декабря 2020 г., обе палаты Конгресса США одобрили оборонный бюджет на 2021 г. Помимо прочего в документе прописаны санкции в отношении Турции из-за поставок С-400. Глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заверил, что санкции США не окажут влияния на соглашения Анкары и Москвы по поставкам зенитных ракетных комплексов.
Договоренности между Россией и Турцией по поставкам зенитных ракетных комплексов были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от их покупки. Как заявляли в США, С-400 представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу.