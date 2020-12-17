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В Турции заявили об отсутствии влияния санкций США на соглашения с Россией

Ведомости

Санкции США не окажут влияния на соглашения Анкары и Москвы по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу секретариата оборонпрома Турции Исмаила Демира.

Ранее Минфин США сообщил о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя. Под санкции также попали трое чиновников секретариата оборонной промышленности Турции — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Дженкоглу и Фарук Игит.

«Санкции ни на что не влияют, кроме как на людей и ведомства, против которых они приняты. Они также не влияют на соглашения, которые были подписаны ранее. Мы не думаем, что санкции причинят какой-либо ущерб или станут причиной нашего ослабления – наши ВС и силы безопасности не в том состоянии, чтобы на них можно было влиять», — сказал Демир. По его словам, после введения ограничительных мер Анкара «будет с двойным усилием реализовывать проекты, которые укрепляют ее оборонную промышленность».

Санкции США введены в рамках американского закона «О противодействии противникам Америки через санкции» за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.

Договоренности между Россией и Турцией по поставкам зенитных ракетных комплексов были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как заявляли в США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35. Несмотря на угрозы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтверждал действительность сделки с Россией. В августе 2020 г. Анкарой был подписан контракт на поставку второй партии С-400.

Ранее по теме: Эрдоган назвал санкции США по С-400 атакой на суверенитет Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных