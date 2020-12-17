В Турции заявили об отсутствии влияния санкций США на соглашения с Россией

«Санкции ни на что не влияют, кроме как на людей и ведомства, против которых они приняты. Они также не влияют на соглашения, которые были подписаны ранее. Мы не думаем, что санкции причинят какой-либо ущерб или станут причиной нашего ослабления – наши ВС и силы безопасности не в том состоянии, чтобы на них можно было влиять», — сказал Демир. По его словам, после введения ограничительных мер Анкара «будет с двойным усилием реализовывать проекты, которые укрепляют ее оборонную промышленность».