В Турции заявили об отсутствии влияния санкций США на соглашения с Россией
Санкции США не окажут влияния на соглашения Анкары и Москвы по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу секретариата оборонпрома Турции Исмаила Демира.
Ранее Минфин США сообщил о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя. Под санкции также попали трое чиновников секретариата оборонной промышленности Турции — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Дженкоглу и Фарук Игит.
«Санкции ни на что не влияют, кроме как на людей и ведомства, против которых они приняты. Они также не влияют на соглашения, которые были подписаны ранее. Мы не думаем, что санкции причинят какой-либо ущерб или станут причиной нашего ослабления – наши ВС и силы безопасности не в том состоянии, чтобы на них можно было влиять», — сказал Демир. По его словам, после введения ограничительных мер Анкара «будет с двойным усилием реализовывать проекты, которые укрепляют ее оборонную промышленность».
Санкции США введены в рамках американского закона «О противодействии противникам Америки через санкции» за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.
Договоренности между Россией и Турцией по поставкам зенитных ракетных комплексов были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как заявляли в США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35. Несмотря на угрозы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтверждал действительность сделки с Россией. В августе 2020 г. Анкарой был подписан контракт на поставку второй партии С-400.