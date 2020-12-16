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Эрдоган назвал санкции США по С-400 атакой на суверенитет Турции

Ведомости

Ограничительные меры США из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 являются нападением на суверенные права Турции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого передает ТАСС.

«Это решение — нападение на суверенные права нашей страны. Их истинное предназначение — сделать нас зависимыми в сфере оборонной промышленности. США не соответствовали нашим условиям в вопросе приобретения систем ПВО, а санкции они применили из-за того, что мы удовлетворили свои потребности при помощи других. Мы будем работать вдвое больше, чтобы сделать нашу оборонную промышленность еще более независимой», — сказал Эрдоган в эфире турецкого телеканала NTV.

Ранее Минфин США сообщил о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира. Под санкции также попали трое чиновников секретариата оборонной промышленности Турции — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Дженкоглу и Фарук Игит.

В соответствии с принятыми мерами, их собственность и счета в США блокируются, накладывается запрет на осуществление банковских операций.

Ранее по теме: Генсек НАТО выразил сожаление из-за санкций США против Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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