Эрдоган назвал санкции США по С-400 атакой на суверенитет Турции

«Это решение — нападение на суверенные права нашей страны. Их истинное предназначение — сделать нас зависимыми в сфере оборонной промышленности. США не соответствовали нашим условиям в вопросе приобретения систем ПВО, а санкции они применили из-за того, что мы удовлетворили свои потребности при помощи других. Мы будем работать вдвое больше, чтобы сделать нашу оборонную промышленность еще более независимой», — сказал Эрдоган в эфире турецкого телеканала NTV.