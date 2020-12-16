Эрдоган назвал санкции США по С-400 атакой на суверенитет Турции
Ограничительные меры США из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 являются нападением на суверенные права Турции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого передает ТАСС.
«Это решение — нападение на суверенные права нашей страны. Их истинное предназначение — сделать нас зависимыми в сфере оборонной промышленности. США не соответствовали нашим условиям в вопросе приобретения систем ПВО, а санкции они применили из-за того, что мы удовлетворили свои потребности при помощи других. Мы будем работать вдвое больше, чтобы сделать нашу оборонную промышленность еще более независимой», — сказал Эрдоган в эфире турецкого телеканала NTV.
Ранее Минфин США сообщил о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира. Под санкции также попали трое чиновников секретариата оборонной промышленности Турции — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Дженкоглу и Фарук Игит.
В соответствии с принятыми мерами, их собственность и счета в США блокируются, накладывается запрет на осуществление банковских операций.