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Генсек НАТО выразил сожаление из-за санкций США против Турции

Ведомости

НАТО сожалеет о введенных США санкциях в отношении Турции за приобретение у России ЗРК С-400, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

«Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО оказались вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также озабочен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Накануне Минфин США сообщил о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира. Под санкции также попали еще трое чиновников секретариата оборонной промышленности Турции — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Дженкоглу и Фарук Игит.

В соответствии с принятыми мерами, их собственность и счета в США блокируются, накладывается запрет на осуществление банковских операций.

Ранее по теме: США ввели санкции против Турции за покупку российских ракетных систем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных