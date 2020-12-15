Генсек НАТО выразил сожаление из-за санкций США против Турции
НАТО сожалеет о введенных США санкциях в отношении Турции за приобретение у России ЗРК С-400, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.
«Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО оказались вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также озабочен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400», — цитирует ТАСС Столтенберга.
Накануне Минфин США сообщил о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира. Под санкции также попали еще трое чиновников секретариата оборонной промышленности Турции — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Дженкоглу и Фарук Игит.
В соответствии с принятыми мерами, их собственность и счета в США блокируются, накладывается запрет на осуществление банковских операций.