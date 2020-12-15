Генсек НАТО выразил сожаление из-за санкций США против Турции

«Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО оказались вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также озабочен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400», — цитирует ТАСС Столтенберга.