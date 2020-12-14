Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

США ввели санкции против Турции за покупку российских ракетных систем

Ведомости

США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира, сообщается на официальном сайте американского Минфина. Ограничения наложены в рамках федерального закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Под санкции попали также еще трое чиновников секретариата оборонной промышленности Турции — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Дженкоглу и Фарук Игит. В соответствии с принятыми мерами, их собственность и счета в США блокируются, накладывается запрет на осуществление банковских операций.

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что причиной санкций стала закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Он подчеркнул, что американская сторона «не потерпит крупные сделки с российским оборонным сектором».

«Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила закупку и испытания системы С-400 из России. Сегодняшние санкции против секретариата оборонной промышленности Турции демонстрируют, что США полностью соблюдают CAATSA», — написал Помпео на своей странице в Twitter.

О планах США ввести санкции в отношении Турции стало известно ранее, 11 декабря, когда Сенат одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, предусматривающий введенные сегодня ограничения. Из документа также следует, что США продолжат поставлять вооружение Украине и сохранят запрет на сотрудничество американских и российских военных.

Ранее по теме: Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями по «Северному потоку — 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных