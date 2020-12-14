США ввели санкции против Турции за покупку российских ракетных систем

О планах США ввести санкции в отношении Турции стало известно ранее, 11 декабря, когда Сенат одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, предусматривающий введенные сегодня ограничения. Из документа также следует, что США продолжат поставлять вооружение Украине и сохранят запрет на сотрудничество американских и российских военных.