США ввели санкции против Турции за покупку российских ракетных систем
США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира, сообщается на официальном сайте американского Минфина. Ограничения наложены в рамках федерального закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Под санкции попали также еще трое чиновников секретариата оборонной промышленности Турции — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Дженкоглу и Фарук Игит. В соответствии с принятыми мерами, их собственность и счета в США блокируются, накладывается запрет на осуществление банковских операций.
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что причиной санкций стала закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Он подчеркнул, что американская сторона «не потерпит крупные сделки с российским оборонным сектором».
«Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила закупку и испытания системы С-400 из России. Сегодняшние санкции против секретариата оборонной промышленности Турции демонстрируют, что США полностью соблюдают CAATSA», — написал Помпео на своей странице в Twitter.
О планах США ввести санкции в отношении Турции стало известно ранее, 11 декабря, когда Сенат одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, предусматривающий введенные сегодня ограничения. Из документа также следует, что США продолжат поставлять вооружение Украине и сохранят запрет на сотрудничество американских и российских военных.