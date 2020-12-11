Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями по «Северному потоку — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год (наступил 1 октября), который, помимо прочего, предусматривает расширение ограничительных мер против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», сообщает «РИА Новости». За принятие бюджета проголосовало большинство сенаторов.
Документ также предусматривает дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных и санкции в отношении Турции из-за поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявлял о намерении наложить вето на законопроект о бюджете. Но, как отмечает агентство, при существующем уровне поддержки в сенате и палате представителей документ преодолеет вето президента.
В частности, главу Белого дома не устраивает предполагаемое документом намерение конгресса поменять названия военных баз, которые ранее были названы в честь военачальников Юга во времена Гражданской войны в США. Помимо этого, Трамп требовал, чтобы в законе были меры, вводящие ответственность соцсетей и СМИ за публикуемый контент.