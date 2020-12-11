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Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год (наступил 1 октября), который, помимо прочего, предусматривает расширение ограничительных мер против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», сообщает «РИА Новости». За принятие бюджета проголосовало большинство сенаторов.

Документ также предусматривает дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных и санкции в отношении Турции из-за поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявлял о намерении наложить вето на законопроект о бюджете. Но, как отмечает агентство, при существующем уровне поддержки в сенате и палате представителей документ преодолеет вето президента.  

В частности, главу Белого дома не устраивает предполагаемое документом намерение конгресса поменять названия военных баз, которые ранее были названы в честь военачальников Юга во времена Гражданской войны в США. Помимо этого, Трамп требовал, чтобы в законе были меры, вводящие ответственность соцсетей и СМИ за публикуемый контент.

Ранее по теме: Оператор «Северного потока — 2» возобновил строительство газопровода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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