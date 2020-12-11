Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями по «Северному потоку — 2»

В частности, главу Белого дома не устраивает предполагаемое документом намерение конгресса поменять названия военных баз, которые ранее были названы в честь военачальников Юга во времена Гражданской войны в США. Помимо этого, Трамп требовал, чтобы в законе были меры, вводящие ответственность соцсетей и СМИ за публикуемый контент.