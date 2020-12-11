Оператор «Северного потока — 2» возобновил строительство газопровода
Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщил о возобновлении 11 декабря строительства газопровода, передает ТАСС. Работы ведет баржа «Фортуна».
«Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м», — сообщает компания.
Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями, подчеркнул оператор.
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле сообщил, что работы по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии должны быть завершены в декабре 2020 г.
9 декабря Конгресс США одобрил новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год (наступил 1 октября). Он предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода.
Кроме того, документ предлагает санкции против компаний, предоставляющих услуги для модернизации, а также устанавливающих сварочное оборудование на судах. Также санкции распространяются на компании, которые принимают участие в строительстве газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы». В отношении строящих газопровод компаний США уже ввели санкции, позже они уточнили, что ограничения касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией».