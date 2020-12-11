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Оператор «Северного потока — 2» возобновил строительство газопровода

Ведомости

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщил о возобновлении 11 декабря строительства газопровода, передает ТАСС. Работы ведет баржа «Фортуна».

«Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м», — сообщает компания.

Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями, подчеркнул оператор.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле сообщил, что работы по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии должны быть завершены в декабре 2020 г.

9 декабря Конгресс США одобрил новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год (наступил 1 октября). Он предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода. 

Кроме того, документ предлагает санкции против компаний, предоставляющих услуги для модернизации, а также устанавливающих сварочное оборудование на судах. Также санкции распространяются на компании, которые принимают участие в строительстве газопровода.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы». В отношении строящих газопровод компаний США уже ввели санкции, позже они уточнили, что ограничения касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией».

Ранее по теме: OMV назвала срок достройки «Северного потока — 2» в водах Германии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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