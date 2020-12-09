OMV назвала срок достройки «Северного потока — 2» в водах Германии
Работы по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии должны быть завершены в декабре 2020 г., заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, передает «РИА Новости».
«В декабре 2020 года работы в немецких водах должны быть завершены. В январе, соответственно, начинается другой сезон, который неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод», — объяснил Зеле. Он отметил, что в немецких портах Зассниц и Мукран идет погрузка труб и подготовка к продолжению работ.
«Как это будет происходить и какая будет скорость, я пока еще сказать не могу», — добавил Зеле, посоветовав за подробностями обращаться непосредственно к оператору, компании Nord Stream 2 AG.
Ранее сегодня Конгресс США одобрил новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год (наступил 1 октября). Он предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода. Кроме того, документ предлагает санкции против компаний, предоставляющих услуги для модернизации, а также устанавливающих сварочное оборудование на судах. Также санкции распространяются на компании, которые принимают участие в строительстве газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. В отношении строящих газопровод компаний США уже ввели санкции, позже они уточнили, что ограничения касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией».